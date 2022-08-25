В Иране заявили, что ответ США по ядерной сделке не является окончательным

Полученный Ираном ответ США, касающийся предложений по восстановлению ядерной сделки, не является окончательным. Об этом заявил в четверг советник иранской переговорной группы Мохаммад Моранди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не могу пока поделиться деталями, однако мнение, что со стороны США получен окончательный ответ, ошибочно", - цитирует его агентство ISNA. По словам Моранди, "Иран многого добился за последние дни и месяцы". "Когда нынешняя глава будет закрыта, это станет очевидно для всех", - добавил он.

24 августа МИД Ирана сообщил, что США дали ответ на предложение Ирана и ЕС по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Тегеран обещал предоставить свой комментарий после рассмотрения американской позиции.