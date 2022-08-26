Макрон считает полезным соглашение по ядерной программе Ирана в готовящейся редакции

Соглашение по ядерной программе Ирана в том виде, в котором оно готовится, будет полезным. Такое мнение высказал в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Алжир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы со всем вниманием подходим к принятию сбалансированного соглашения с Ираном", - сказал французский лидер. Он отметил, что работа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по этому соглашению "не должна подвергаться политическому давлению".

"Если соглашение будет заключено в предлагаемом виде, то оно будет полезным", - считает Макрон.