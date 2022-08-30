...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Ядерная программа

Иран начал обогащать уран до 5% в Натанзе - МАГАТЭ

Ядерная программа Материалы 30 августа 2022 05:38 (UTC +04:00)
Иран начал обогащать уран до 5% в Натанзе - МАГАТЭ

Читайте Trend в

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило отчет, в котором сообщается, что Иран начал обогащение урана до 5% при помощи продвинутых центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 августа 2022 года агентство на объекте по обогащению топлива подтвердило, что Иран подает гексафторид урана, обогащенный до 2% [по изотопу] урана-235, в каскад [центрифуг] IR-6 для производства гексафторида урана, обогащенного до 5% [по изотопу] урана-235", - цитирует агентство Reuters отчет МАГАТЭ.

Разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости