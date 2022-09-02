Представитель МИД Ирана заявил о конструктивном ответе на предложения США по СВПД

Иран передал координатору Евросоюза Энрике Мора ответ на мнение США, которое касается возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Текст, который был отправлен (Ираном), имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров", — сказал Канаани.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии конференции послов Франции, выразил надежду, что соглашение по СВПД по ядерной программе Ирана будет достигнуто уже в ближайшие дни.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США и их союзники готовят сценарии действий на случай восстановления ядерной сделки с Ираном, а также на случай, если она не состоится.