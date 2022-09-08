Во Франции заявили, что сожалеют об отказе Ирана от предложений МАГАТЭ по доппроверкам

Франция считает невозможным подтверждение мирного характера атомной программы Ирана в свете отказа этой страны от предложений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по организации дополнительных проверок. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с большой озабоченностью ознакомились с докладами, опубликованными вчера генеральным директором МАГАТЭ. Мы сожалеем, что Иран не воспользовался предложенными возможностями для взаимодействия, - говорится в коммюнике. - Сейчас, без сотрудничества со стороны Ирана, МАГАТЭ не в состоянии гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер".

В Париже напомнили о принятой в июне резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, которая подвергает иранскую сторону критике из-за отсутствия прояснения происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах. Тогда за документ проголосовали 30 государств - членов совета, Россия и Китай голосовали против, Индия, Ливия и Пакистан воздержались. "Мы ведем тесные консультации с нашими партнерами в преддверии следующего заседания Совета управляющих, которое начнется 12 сентября", - заявили в МИД Франции.

В среду МАГАТЭ опубликовало отчет об иранской ядерной программе, в котором сообщило, что Иран до сих пор не предоставил объяснений по поводу происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах. В документе также указывается, что в случае возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий агентству "потребуется применить дополнительные меры гарантий" для сбора недостающей информации об иранских ядерных объектах, мониторинг которых был приостановлен из-за демонтажа оборудования МАГАТЭ.

После этого официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Иран не согласится на проведение дополнительных экспертиз МАГАТЭ на своих ядерных объектах, пока агентство не выполнит свои обязательства. По его словам, заявление агентства является "повторением предыдущих безосновательных обвинений, имеющих политические цели и не несущих в себе ничего существенно нового".