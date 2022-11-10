Иран продолжает увеличивать запасы высокообогащенного урана - МАГАТЭ

В МАГАТЭ в четверг заявили, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана, а также выступили с критикой в адрес Тегерана за недопуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press (AP).

"В ежеквартальном докладе МАГАТЭ заявило, что, согласно его оценкам, по состоянию на 22 октября в распоряжении Ирана находятся 62,3 килограмма урана, обогащенного до 60%. Это на 6,7 килограмм больше по сравнению с показателями сентябрьского доклада МАГАТЭ", - пишет AP со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад.

Агентство отмечает, что, по данным экспертов по нераспространению ядерного оружия, в настоящее время у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60%, для топлива как минимум к одной ядерной бомбе.

При этом в МАГАТЭ заявили, что не могут определить точный объем запасов обогащенного урана, которыми обладает Иран, из-за ограничений, которые Тегеран ввел в отношении инспекторов агентства в прошлом году, а также из-за выключения камер, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах.

В еще одном докладе МАГАТЭ подчеркивается, что глава агентства Рафаэль Гросси серьезно обеспокоен тем, что Тегеран по-прежнему отказывается взаимодействовать по вопросу происхождения частиц урана, обнаруженных на ранее незадекларированных иранских ядерных объектах. В этом же документе сообщается, что сотрудники агентства до конца ноября нанесут в Тегеран технический визит. Эта поездка, говорится в докладе, "должна быть нацелена на эффективное прояснение и решение" по вопросам о гарантиях.

В прошлом месяце глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что с МАГАТЭ достигнута договоренность об эффективном сотрудничестве.