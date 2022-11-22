Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо

Иран приступил к обогащению урана до 60% на иранском ядерном объекте в Фордо. Об этом во вторник сообщило государственное агентство ISNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает ISNA, соответствующее решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой был разработан Соединенными Штатами и "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия).

Агентство также подтвердило факт использования каскада центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.