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Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо

Ядерная программа Материалы 22 ноября 2022 11:12 (UTC +04:00)
Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо

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Иран приступил к обогащению урана до 60% на иранском ядерном объекте в Фордо. Об этом во вторник сообщило государственное агентство ISNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает ISNA, соответствующее решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой был разработан Соединенными Штатами и "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия).

Агентство также подтвердило факт использования каскада центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.

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