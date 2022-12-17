Иран сообщил о росте темпов обогащения урана до самого высокого уровня в истории страны

Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого показателя за всю историю атомной промышленности исламской республики. Об этом в субботу заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза", - приводит его слова агентство Tasnim.

Заявление Эслами прозвучало накануне запланированного визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламскую республику. 14 декабря глава иранского регулятора заявил, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшее время. В тот же день телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ, что группа экспертов агентства прибудет в Тегеран 18 декабря.