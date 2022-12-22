Гендиректор МАГАТЭ может посетить Иран в январе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Тегеран в январе для обсуждения ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, идею пригласить Гросси посетить Тегеран озвучили иранские чиновники во время визита группы экспертов МАГАТЭ в воскресенье. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила, что поездка состоится. Как пишет издание, Гросси во время визита будет пытаться уговорить Иран сотрудничать с МАГАТЭ и предоставлять данные по своей ядерной программе.

Последний раз Гросси посещал Иран девять месяцев назад.

Делегация МАГАТЭ прибыла в Иран 18 декабря для установления происхождения частиц обогащенного урана на трех незаявленных объектах республики. По информации СМИ, представители организации намеревались обсудить во время визита в Иран вопросы о выполнении исламской республикой обязательств по гарантиям, которые предусмотрены Договором о нераспространении ядерного оружия. "Политико" пишет, что в ходе контактов в воскресенье сторонам не удалось достичь никакого прогресса.