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В ЕС обеспокоены развитием иранской ядерной программы

Ядерная программа Материалы 17 февраля 2023 14:12 (UTC +04:00)
В ЕС обеспокоены развитием иранской ядерной программы

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Иран продолжает развивать свою ядерную программу, активно приобретает новые центрифуги для обогащения урана, что вызывает беспокойство Евросоюза. Об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что Тегеран активно продолжает развивать свою ядерную программу, активно приобретая центрифуги для обогащения урана и другие технические возможности. Это вызывает серьезное беспокойство", - сказал он.

При этом, по словам собеседника агентства, на полях Мюнхенской конференции по безопасности не удастся провести никаких встреч с Ираном, "поскольку представители ИРИ не присутствуют на конференции".

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