Иран назвал искажением фактов сообщения о достижении им обогащения урана до 84%

Иран расценивает как искажение фактов появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что Исламская Республика якобы достигла степени обогащения урана в 84%. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, комментируя публикацию агентства Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Публикуемые новости представляют собой измышления и искажение фактов, - заявил он в интервью агентству ISNA. - Существование частиц с высокой степенью обогащения является естественным явлением в каждом из процессов обогащения. Например, в процессе обогащения урана до 20% наблюдается [наличие частиц урана со степенью обогащения до] 47%, а в процессе получения урана на уровне 60% также наблюдается уран с более высоким обогащением".

По его словам, "Иран пока не пытался обогатить [уран] выше 60%".

В воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии по итогам проверки на прошлой неделе выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%.