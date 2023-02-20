Иран заявил, что ожидает от МАГАТЭ более "профессионального поведения"

Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет вести себя более профессионально и придерживаться имеющихся рамок сотрудничества с Ираном. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и профессиональное сотрудничество является важным принципом отношений между Ираном и МАГАТЭ, - приводит его слова агентство Tasnim. - Конечно, мы [Иран] со своей стороны ожидаем, что агентство также будет придерживаться существующих рамок сотрудничества. <...> Разглашение в средствах массовой информации вопросов, которые должны обсуждаться на двусторонних встречах, является признаком того, что агентство отдаляется от норм профессионального поведения".

Канани Чафи также подчеркнул, что использование деятельности МАГАТЭ в политических целях "искажает репутацию агентства".

Заявление представителя МИД Ирана было сделано на фоне воскресных сообщений агентства Bloomberg, которое со ссылкой на источники передало результаты проверки инспекторов МАГАТЭ. Согласно их данным, Иран получил уран, обогащенный до 84%. В понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди назвал публикацию агентства "искажением фактов" и заявил, что Тегеран пока не пытался обогатить уран на уровне выше 60%.