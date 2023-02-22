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В Иране заявили, что инспекторы МАГАТЭ находятся в Тегеране

Ядерная программа Материалы 22 февраля 2023 12:21 (UTC +04:00)
В Иране заявили, что инспекторы МАГАТЭ находятся в Тегеране

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент находятся в Тегеране. С таким заявлением выступил в среду глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представители агентства находятся в Тегеране и со вчерашнего дня проводят переговоры и осуществляют проверки, - цитирует его агентство Tasnim. - Благодаря взаимодействию с агентством мы [Иран] предотвращаем возникновение новых неясностей".

МАГАТЭ информацию о визите своих сотрудников в исламскую республику пока не комментировало.

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