В Иране заявили, что инспекторы МАГАТЭ находятся в Тегеране

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент находятся в Тегеране. С таким заявлением выступил в среду глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представители агентства находятся в Тегеране и со вчерашнего дня проводят переговоры и осуществляют проверки, - цитирует его агентство Tasnim. - Благодаря взаимодействию с агентством мы [Иран] предотвращаем возникновение новых неясностей".

МАГАТЭ информацию о визите своих сотрудников в исламскую республику пока не комментировало.