В ООН заявили, что не могут проверить данные об обогащении Ираном урана до 84%

ООН не может проверить утверждения о том, что Иран получил обогащенный до 84% уран, и призывает Тегеран выполнять все договоренности с МАГАТЭ. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем проверить эти утверждения. Наша позиция остается неизменной. Иран должен выполнять все договоренности с МАГАТЭ и международными партнерами", - сказал представитель ООН.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии по итогам очередной проверки выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. В понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди назвал это сообщение измышлениями и искажением фактов. По его словам, Иран пока не пытался обогатить уран до уровня выше 60%.