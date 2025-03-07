Россия и Иран обсудили международные усилия по вопросам ядерной программы

БАКУ /Trend/ - Россия и Иран обсудили международные усилия по урегулированию иранской ядерной программы.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Сергеем Рябковым с послом Ирана Каземом Джалали.

В ходе переговоров обсуждались вопросы международной повестки, включая итоги продолжающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Стороны подчеркнули приверженность укреплению двусторонней координации в соответствии с решениями руководства России и Ирана, а также с учетом итогов переговоров глав МИД двух стран, состоявшихся 25 февраля в Тегеране.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.