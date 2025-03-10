Нет оснований для потенциальной милитаризации ядерной программы Ирана – министр

БАКУ /Trend/ - Нет никаких оснований для потенциальной милитаризации ядерной программы Ирана.

Как сообщает Trend, об этом написал министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи в своем аккаунте на платформе “X”.

По его словам, ядерная программа Ирана всегда носила полностью мирный характер и останется таковой.

Арагчи отметил, что Иран не будет вести переговоры под давлением и угрозами.

"Иран в настоящее время консультируется с 3 европейскими странами (Великобританией, Францией и Германией), отдельно с Россией и Китаем, на основе взаимного уважения. Цель состоит в том, чтобы обеспечить больше доверия и прозрачности по вопросу иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций, введенных против страны”, - отметил он.

Напомним, что 5 февраля Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Президент США отметил, что "есть надежда, что максимальное давление будет применяться не слишком часто". Он также сказал, что готов к обсуждениям с Президентом Ирана.

Отметим, что 3 марта на заседании совета директоров МАГАТЭ генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран увеличил объем обогащенного урана до 60%, со 182 килограммов до 275 килограммов по сравнению с предыдущим кварталом.

В январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана и ввели санкции против Ирана в ноябре того же года. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

В конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.