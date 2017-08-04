Вице-премьер РФ Рогозин посетит Тегеран

4 августа 2017 12:17 (UTC+04:00)

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетит 5 августа Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, возможно, встретится с министром обороны страны, сообщили РИА Новости в посольство России в Тегеране.

"Он приедет 5 августа утром и улетит вечером. Цель визита – участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, плюс, возможно, встреча с министром обороны Ирана Хоссейном Дехканом. Пока она до конца не согласована", — сказал собеседник агентства.

Роухани был переизбран на второй срок по итогам прошедших в мае выборов. Ранее президент Молдавии Игорь Додон говорил, что также планирует провести в Тегеране встречу с Рогозиным, объявленным в Молдавии персоной нон грата.

Azernews Newspaper
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