Иран увеличит расходы на ракетную программу в ответ на санкции США

13 августа 2017 13:08 (UTC+04:00)

Парламент Ирана в воскресенье проголосовал за законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе, передает ТАСС со ссылкой на агенство Франс Пресс.

По его данным, законопроект, разработанный в ответ на новые санкции США против исламской республики, был принят большинством голосов.

"Американцы должны понять, что это - только первый шаг", - цитирует агентство председателя меджлиса (парламента) Али Лариджани.

18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На юго-западе Ирана более 360 человек отравились хлором
Общество 11:30
Военные корабли Ирана покинули Бакинский порт (ФОТО)
Политика 11:18
В Шарлоттсвилле при крушении полицейского вертолета погибли два человека (Обновлено)
США 10:33
В Иране не менее девяти человек погибли из-за наводнения
Общество 09:11
В Виргинии арестовали трех человек из-за беспорядков
США 07:33
В штате Виргиния объявлено чрезвычайное положение
США 03:08
В США во время протестов пострадали более 30 человек, один погиб
США 00:39
Власти Венесуэлы назвали заявления Трампа прямой угрозой суверенитету страны
Другие страны 12 августа 21:32
Американский истребитель совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна
США 12 августа 17:35
Президент США предпочитает дипломатическое решение проблемы КНДР - Тиллерсон
США 12 августа 05:13
Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле
США 12 августа 03:22
США опровергли данные о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане
США 12 августа 02:07
КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США - Трамп
США 12 августа 00:42
Белый дом допустил закрытие российского генконсульства в США
США 11 августа 23:40
Коалиция США использовала временные базы в Ираке для операций против ИГ
США 11 августа 22:02
Турция надеется, что удастся избежать войны между США и КНДР- президент
Турция 11 августа 16:18
Иран сохраняет курс на работу с МАГАТЭ
Ядерная программа 11 августа 12:35
Салехи вновь утвержден в должности главы ОАЭИ
Иран 11 августа 11:49