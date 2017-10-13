Роухани прокомментировал заявление Трампа по ядерному соглашению с Ираном

Лидер какой-либо одной страны не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, которую поддерживает ООН, заявил президент Ирана Хасан Роухани, комментируя выступление главы США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на PressTV.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV.

Роухани также отметил, что Иран использует свое оружие и ракеты только в оборонительных целях.

"Наше вооружение и наша ракетная программа, наши ракеты предназначены для обороны. Мы всегда были нацелены на то, чтобы защищать себя", - сказал президент Ирана.

В пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.