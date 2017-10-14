Могерини: Мировое сообщество не намерено пересматривать иранское соглашение

Мировое сообщество не намерено пересматривать соглашение по ядерной программе Ирана, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Я совершенно не вижу возможности начать переговоры по пересмотру той или иной части соглашения. Политического намерения сделать это со стороны остального мирового сообщества не будет", — сказала она журналистам в Брюсселе после выступления президента США Дональда Трампа с новой стратегией Вашингтона в отношении Тегерана.

Ранее Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.