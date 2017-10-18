Иран рассчитывает на ускорение совместных с РФ проектов по мирному атому - ОАЭИ

18 октября 2017 19:09 (UTC+04:00)

Иран признателен России за произошедшее в последние годы расширение списка совместных проектов в области мирного атома, и рассчитывает на ускорение темпов сотрудничества с РФ в этой области, заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает в среду РИА Новости.

Выступая на прошедшем в Москве российско-иранском семинаре, посвященном 25-летию сотрудничества России и Ирана по мирному атому, Камальванди отметил уже достигнутые значительные результаты в этом направлении: в эксплуатацию Ирану передан достроенный с участием России первый энергоблок АЭС "Бушер", начат проект по строительству двух новых атомных блоков этой станции.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, налажено сотрудничество между ОАЭИ и госкорпорацией "Росатом" с целью реализации проекта производства стабильных изотопов на заводе в иранском Фордо, Россия приобрела 38 тонн иранской тяжелой воды, обменяв ее на природный уран. Подписан межведомственный меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов.

"Примечательно, что в каждом из перечисленных случаев сотрудничества необходимые документы были тщательно согласованы и подписаны обеими сторонами. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть важность точной и своевременной реализации этих документов", - отметил Камальванди, слова которого цитируются в сообщении на официальном сайте ОАЭИ.

Он подчеркнул, что сотрудничество Ирана и РФ полностью соответствуют международным обязательствам обеих стран, предусмотренных договором о нераспространении ядерного оружия, гарантиями МАГАТЭ и СВПД.

"В заключение я хотел бы выразить признательность за значительное расширение сотрудничества между нашими странами в различных мирных ядерных областях. Однако нам необходимо ускорить наше сотрудничество, чтобы компенсировать упущенные возможности и воспользоваться всеми преимуществами совместных усилий, включая использование талантливых людских ресурсов и ценных технических достижений двух стран", - добавил Камальванди.

Azernews Newspaper
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