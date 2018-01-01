Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 10 (Обновлено)

1 января 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 10. Об этом сообщило иранское государственное телефидение.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

13:46 (GMT+4) По меньшей мере два человека были убиты во время протестов в городе Изе иранской провинции Хузестан, заявил местный депутат Хедаятолла Хадами, сообщает агентство ILNA.

Однако, как отмечает агентство, депутат не подтвердил информацию о том, что погибшие были застреляны правоохранительными органами, что указывает на наличие оружия среди некоторых групп людей в округе.

По данным агентства AFP, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину. "Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

Акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты продолжились и в последующие дни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Израиле заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Ирана
Израиль 15:34
Протесты в Иране направлены против поддержки терроризма-Трамп
Иран 31 декабря 2017 19:03
Парламент Ирана проведет чрезвычайное заседание из-за протестов
Политика 31 декабря 2017 17:32
Дуров рассказал, почему власти Ирана заблокировали доступ к Telegram
В мире 31 декабря 2017 17:23
Глава МВД Ирана: бдительность иранского народа сорвет любой заговор
Политика 31 декабря 2017 14:24
Спикер азербайджанского парламента приглашен в Тегеран
Политика 30 декабря 2017 12:21
Белый дом призвал Иран уважать права своих граждан
Иран 30 декабря 2017 11:13
Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану
США 29 декабря 2017 23:15
Китай тестирует железнодорожный туркменский транзит в Иран
Бизнес 29 декабря 2017 19:19
В Иране зафиксирован рост цен на куриные яйца
Иран 29 декабря 2017 14:30
В Перу полиция начала разгонять марш протеста против помилования Фухимори
Другие страны 29 декабря 2017 07:26
"Роснефть" арендует офис в Тегеране
Иран 28 декабря 2017 16:11
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0
Общество 27 декабря 2017 23:29
Иран нарастил поставки газа в Турцию
Энергетика 27 декабря 2017 17:37
Беларусь обсуждает возможность поставок в Иран говядины
Беларусь 27 декабря 2017 16:39
В ближайшее время может возобновиться курсирование поездов из Нахчывана в иранский Мешхед
Бизнес 27 декабря 2017 13:46
В Иране произошло землетрясение, погиб один человек и не менее 75 пострадали (Обновлено)
Иран 27 декабря 2017 12:31
В Перу тысячи людей протестуют против помилования экс-президента
Другие страны 26 декабря 2017 05:00