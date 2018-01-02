В Иране заявили, что ситуация в Тегеране и других городах находится под контролем

2 января 2018 04:35 (UTC+04:00)

Полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления". Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник в иранской столице официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) Рамезан Шариф.

По его словам, "силовые структуры хорошо справляются со своими обязанностями".

"Необходимости в содействии им со стороны КСИР и вмешательстве в события нет", - подчеркнул генерал.

Как сообщил Al Mayadeen, спецформирования по подавлению беспорядков заняли в понедельник площади Азади, Энгелаб и Фирдоуси в Тегеране. По его информации, к вечеру в центре города появилась толпа из примерно 100 манифестантов, которая была разогнана стражами порядка. Полиции удалось схватить одного из зачинщиков уличных акций.

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