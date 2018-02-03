Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению - Зариф

3 февраля 2018 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению. Об это в субботу на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года. Упрямство Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) проистекает из того же опасного безрассудства", - написал он.

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Azernews Newspaper
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