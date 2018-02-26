Иран надеется на реализацию резолюции ООН о прекращении огня в Сирии - МИД

26 февраля 2018 14:32 (UTC+04:00)

Тегеран надеется, что перемирие в Сирии будет выполняться согласно резолюции ООН о прекращении огня в этой стране, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"Надеемся, что новая резолюция Совета безопасности (ООН) сможет распространить режим прекращения огня на все районы в Сирии, тем самым создав почву для доставки гуманитарной помощи сирийскому народу", — приводит слова Касеми агентство ISNA.

Накануне СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат Ан-Нусры", "Аль-Каиды" и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

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