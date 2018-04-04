Военное сотрудничество Ирана и России переживает рост - Амир Хатами

4 апреля 2018 02:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Ирана выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Тегераном и Москвой в военной области, сообщает IRNA.

"Военное сотрудничество между Ираном и Россией переживает значительный рост", - сказал Амир Хатами в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Он отметил, что сотрудничество стран для полного уничтожения терроризма в Сирии будет продолжаться.

Министр обороны России, в свою очередь, отметил, что существует много оснований для сотрудничества между Тегераном и Москвой. По его словам, повышение безопасности в регионе и, в частности, возвращение беженцев в Сирию, являются основными темами для обсуждения.

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Azernews Newspaper
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