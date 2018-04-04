Глава Минобороны Ирана: Инфраструктуре ИГ нанесено поражение

4 апреля 2018 12:46 (UTC+04:00)

Инфраструктуре террористической группировки "Исламское государство" нанесено поражение, но до искоренения экстремизма далеко, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передает РИА Новости.

"Поражение, уничтожение инфраструктуры террористической группировки ИГИЛ стало возможным благодаря усилиям и самоотверженности вооруженных сил и борющихся народов Ирака и Сирии и всесторонней поддержке Ирана и России в рамках согласованного сотрудничества с Турцией", — сказал Хатами, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что в регионе хоть и утихла "лихорадка терроризма", однако до искоренения такого рода мышления еще далеко.

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