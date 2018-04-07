БАКУ /Trend/ - Иран выйдет из ядерного соглашения, если США наложат новые санкции на Тегеран. Об этом сказал председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди, сообщает телеканал Press TV.

«Важнейшей задачей СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), было снятие санкций. Если санкции будут введены в отношении Ирана, мы определенно выйдем из СВПД», - сказал он.

Отметим, что в четверг постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон, вероятно, выйдет из ядерного соглашения и вновь наложит санкции на Тегеран.

(Текст: Али Гасымов)

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