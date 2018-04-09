В Госдуме РФ призвали Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии

9 апреля 2018 10:13 (UTC+04:00)

Россия выступает за более тесное сотрудничество с Ираном по решению сирийского вопроса, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

"Призываем Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии. Иран сыграл огромную и ключевую роль на площадке переговоров в Астане для достижения режима прекращения огня на значительной части сирийской территории. Но мы нуждаемся в более тесном взаимодействии на южном направлении САР, где огромное количество шиитских святынь", — цитирует депутата его пресс- служба.

По словам парламентария, "Соединенные Штаты хотят раскачать архитектуру безопасности в регионе Ближнего Востока".

"И, конечно, свержение правительства Башара Асада, с точки зрения вашингтонских аналитиков, станет фактором разрушения шиитской дуги — Иран, Ирак, Сирия, Ливан", — отметил Слуцкий.

Он добавил, что в понедельник между Россией и Ираном будет создана межпарламентская комиссия высокого уровня.

"Спикеры Госдумы и Меджлиса Вячеслав Володин и Али Лариджани подпишут регламент комиссии высокого уровня, которая будет создана между парламентами России и Ирана. Это станет новым форматом парламентского содействия развитию экономики, инвестициям, развитию сотрудничества в сфере международной политики", — заключил депутат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины
Россия 08:32
Иран обнародовал годовую статистику товарооборота КПП "Астара"
Экономика 8 апреля 23:35
Иран планирует проложить трассу через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю - СМИ
Экономика 8 апреля 19:04
В Иране произошла масштабная хакерская атака
Иран 8 апреля 18:47
В Тегеране пройдёт очередное заседание узбекско-иранской межправкомиссии
Узбекистан 8 апреля 18:39
В Новгородской области при пожаре погибли ребенок и четверо взрослых
Россия 8 апреля 11:12
Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 8 апреля 07:00
ВКС России в 2018 году получат три новых полка С-400
Россия 8 апреля 05:49
Иран выйдет из ядерного соглашения, если США наложат новые санкции на Тегеран
Политика 7 апреля 21:11
Иран намерен экспортировать медицинские услуги в Нахчыван
Бизнес 7 апреля 17:18
Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван умер при посадке самолета
Россия 7 апреля 15:00
Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном
Европа 7 апреля 14:56
Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить - СМИ
Европа 7 апреля 14:41
Оглашены детали визита министра иностранных дел Таджикистана в Россию
Таджикистан 7 апреля 13:48
Павел Дуров опроверг информацию о британском гражданстве
Россия 7 апреля 12:21
Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Израиль 7 апреля 10:02
Индия вдвое увеличит импорт иранской нефти
Экономика 7 апреля 02:12
Из-за воя сирены норвежцы подумали, что началась война с Россией - СМИ
В мире 7 апреля 00:53