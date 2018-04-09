Роухани отметил ежегодное поступательное развитие отношений России и Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметил ежегодное поступательное развитие отношений Исламской Республики с Россией, передает РИА Новости.

"Рад, что наши отношения развиваются с каждым годом… Отношения между нашими правительствами очень близкие. Уверен, что между нашими парламентами сложились такие же отношения", — сказал глава иранской исполнительной власти.

Спикер Госдумы находится в столице Ирана с официальным визитом, он уже провел встречу со своим коллегой Али Лариджани.

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