Иран и Уругвай обсудили развитие двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках своего визита в Уругвай встретился с президентом страны Табаре Васкесом.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость развития двусторонних связей во всех областях, сообщают иранские СМИ.

В ходе встречи глава МИД Ирана напомнил о традиционных связях между странами на основе взаимного уважения, подчеркнув необходимость диверсификации сотрудничества.

Президент Уругвая, в свою очередь, приветствовал углубление связей между Ираном и Уругваем, призывая к поощрению экономических связей во всех областях.

После встречи с должностными лицами Уругвая Зариф отправится в Намибию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.