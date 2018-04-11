Иран и Уругвай обсудили развитие двусторонних отношений

11 апреля 2018 23:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках своего визита в Уругвай встретился с президентом страны Табаре Васкесом.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость развития двусторонних связей во всех областях, сообщают иранские СМИ.

В ходе встречи глава МИД Ирана напомнил о традиционных связях между странами на основе взаимного уважения, подчеркнув необходимость диверсификации сотрудничества.

Президент Уругвая, в свою очередь, приветствовал углубление связей между Ираном и Уругваем, призывая к поощрению экономических связей во всех областях.

После встречи с должностными лицами Уругвая Зариф отправится в Намибию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США внимательно следят за поведением Ирана в Сирии
США 11 апреля 20:05
США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки
Ядерная программа 11 апреля 19:43
Китай приветствует усилия Ирана развивать сотрудничество в мирном атоме
Китай 11 апреля 17:50
Медведев рассказал о диалоге с Израилем и Ираном о торговых соглашениях
Россия 11 апреля 15:42
Тегеран выполняет соглашение по иранской ядерной программе, заявил Макрон
Ядерная программа 10 апреля 22:49
МИД Ирана: Тегеран и Москву связывают отношения самого высокого уровня
Политика 10 апреля 20:51
Иран осудил удар Израиля по сирийской авиабазе
Иран 9 апреля 19:42
Роухани отметил ежегодное поступательное развитие отношений России и Ирана
Политика 9 апреля 18:30
Россия рассчитывает на рост туристического потока из Ирана
Россия 9 апреля 16:25
Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии
Россия 9 апреля 16:06
ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли
Россия 9 апреля 15:30
Роухани заявил, что США пожалеют в случае выхода из "ядерной сделки"
Ядерная программа 9 апреля 12:21
Стала известна стоимость строительства азербайджанского гипсового завода в Иране
Бизнес 9 апреля 11:53
В Госдуме РФ призвали Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии
Политика 9 апреля 10:13
Иран обнародовал годовую статистику товарооборота КПП "Астара"
Экономика 8 апреля 23:35
Иран планирует проложить трассу через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю - СМИ
Экономика 8 апреля 19:04
В Иране произошла масштабная хакерская атака
Иран 8 апреля 18:47
В Тегеране пройдёт очередное заседание узбекско-иранской межправкомиссии
Узбекистан 8 апреля 18:39