Зариф заявил, что удар по Сирии наносит ущерб мирному процессу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с сирийским коллегой Валидом Муаллемом заявил, что удар США и союзников по Сирии является помощью террористам и вредит мирному процессу, передает РИА Новости со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел Ирана, заявив, что односторонний военный шаг против Сирии… наносит ущерб мирному процессу и помогает террористам, выступил с его осуждением", — говорится в заявлении иранского МИД.

Зариф назвал удар преступным и незаконным шагом. По словам министра, тот факт, что он был нанесен до начала работ инспекторов ОЗХО, говорит о том, что предполагаемое использование химического оружия было лишь предлогом для атаки США.

США обвинили правительство Башара Асада в применении химического оружия, власти это отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что военные эксперты РФ, "побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества", "ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.