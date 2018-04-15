Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии после авиаудара

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников, сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИН Новости.

Лидеры отметили, что этот шаг нанес "серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии". Путин подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях.

Президенты также обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

Стороны отметили необходимость дальнейшего развития многопланового российско-иранского сотрудничества и расширения взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

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