Глава МИД Ирана назвал условие возобновления ядерной программы

22 апреля 2018 06:34 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут санкции, Тегеран может возобновить свою ядерную программу.

"У нас имеется несколько вариантов, и все эти варианты готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью", — заявил Зариф в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.

Кроме того, министр отметил, что в случае, если США выйдут из соглашения, Иран будет готов к этому. "Эти варианты готовы к исполнению, и мы примем необходимое решение, когда сочтем нужным", — добавил он.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки дополнительного соглашения к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта работа началась в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МИД Ирана рассказал о перспективах диалога с США по заключенным
Политика 02:04
Реализация проекта ТАПИ может помешать транспортировке туркменского газа в Иран
Энергетика 20 апреля 20:58
Представители Китая и США обсудили ядерную проблему КНДР и Ирана
США 20 апреля 16:17
Власти Ирана дали госструктурам неделю на отказ от иностранных соцсетей
Общество 20 апреля 12:01
Зариф предупредил США о последствиях в случае отказа от ядерной сделки
Политика 20 апреля 04:10
Представители силовых ведомств Ирака, Ирана, РФ, Сирии провели встречу в Багдаде
В мире 19 апреля 19:44
В Иране произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)
Общество 19 апреля 11:20
Соляные бури в Иране могут создать проблемы и для Азербайджана
Общество 18 апреля 21:48
Иран представил новую ракетную систему земля-воздух
Политика 18 апреля 12:11
Иранский вертолет потерпел крушение в Персидском заливе -СМИ
Иран 17 апреля 23:48
Тегеран возобновит авиасообщение с Эрбилем
Экономика 17 апреля 17:32
Узбекистан и Иран обсудили запуск новых транспортных коридоров
Бизнес 17 апреля 10:53
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 17 апреля 10:28
Таджикистан и Иран обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 17 апреля 10:05
Специалисты из Росатома провели исследования на ядерном объекте в Иране
Ядерная программа 16 апреля 11:44
Могерини не ожидает, что в ЕС примут решение о новых санкциях против Ирана
Европа 16 апреля 11:19
На северо-западе Ирана произошло землетрясение
Общество 16 апреля 06:41
Зариф заявил, что удар по Сирии наносит ущерб мирному процессу
Политика 14 апреля 15:24