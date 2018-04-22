В Иране арестовали бывшего прокурора Тегерана

22 апреля 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранская полиция арестовала бывшего прокурора Тегерана Саида Мортазави, который ранее был осужден на два года лишения свободы за смерть заключенных, попавших за решетку после президентских выборов 2009 года, сообщает агентство Tasnim.

Тегеранский прокурор был задержан в своем владении в северном Иране, недалеко от Каспийского моря.

Он был приговорен к тюремному заключению еще в декабре за причастность к гибели активистов, арестованных в 2009 году.

С тех пор официальные лица заявили, что Мортазави исчез.

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