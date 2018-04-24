Иран хочет как можно скорее ознакомиться с выводами ОЗХО о произошедшем в Думе

24 апреля 2018 05:18 (UTC+04:00)

Иран настроен скорейшим образом ознакомиться с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам расследования предполагаемого случая применения химоружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям, передает ТАСС.

"Сейчас мы удовлетворены тем, что они [эксперты ОЗХО] проводят расследование в Думе. Мы надеемся ознакомиться с фактами, как только будет готов отчет о расследовании", - отметил глава МИД.

"Мы призывали ОЗХО расследовать инцидент в Хан-Шейхуне, они ответили, что специалистам небезопасно ехать туда. Мы призывали провести расследование инцидента на [аэродроме] Шайрат, нам сказали, что это не является необходимым", - заметил министр.

Он напомнил о том, как в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, 4 апреля прошлого года было предположительно применено химическое оружие. При этом погибли почти сто человек.

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