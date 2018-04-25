МИД Ирана: Катар осложнит ситуацию в Сирии при вводе войск

25 апреля 2018 14:26 (UTC+04:00)

Катар совершит ошибку, если направит в Сирию войска, как того требует Саудовская Аравия, заявил РИА Новости советник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Шейх аль-Ислам.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии. Позже министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

"Это будет ошибкой. Мы категорически выступаем против отправки ими каких-либо войск в Сирию, ибо их цель будет такая же, как у американских войск в Сирии – осложнить сирийский кризис", — заявил Шейх аль-Ислам.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента Дональда Трампа планирует заменить американский военный контингент в Сирии на военнослужащих из арабских стран. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если последует предложение США.

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