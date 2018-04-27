В НАТО выразили обеспокоенность ракетной программой Ирана

27 апреля 2018 16:13 (UTC+04:00)

Главы МИД стран НАТО выразили обеспокоенность иранской ракетной программой, так как она не учитывается в соглашении по ядерной программе, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы призываем Иран к полному выполнению соглашения по атому… Соглашение предусматривает набор мер, которые ведут к ситуации, при которой Иран отдаляется еще больше от получения ядерного оружия. Но в то же время, мы выражаем обеспокоенность другой деятельностью Ирана… особенно иранской программой баллистических ракет, и это не покрывается соглашением", — сказал он.

При этом он отметил, что эти вопросы нужно обсуждать вне ядерной сделки.

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Azernews Newspaper
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