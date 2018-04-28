Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане

28 апреля 2018 00:49 (UTC+04:00)

Роль Ирана в Сирии и Ливане вызывает большую озабоченность, это влияние нужно ограничить, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

"Факт, что Иран оказывает влияние в Сирии, а также в Ливане вызывает у нас глубокую озабоченность, мы должны добиться здесь ограничения влияния", - сказала Меркель, трансляцию пресс-конференции в прямом эфире ведет телеканал n-tv.

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