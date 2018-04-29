Британия, ФРГ и Франция допустили возможность новой сделки по иранской ядерной программе

29 апреля 2018 17:40 (UTC+04:00)

Лидеры Великобритании, Германии и Франции допустили необходимость заключения новой сделки по ядерной программе Тегерана, которая включала бы в себя те элементы, которые не отражены в нынешнем Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра Терезы Мэй по итогам ее телефонных разговоров в субботу и воскресенье с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.

"Признавая важность сохранения СВПД, они выразили приверженность продолжению совместной тесной работы вместе США над тем, как решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка", - отмечается в коммюнике.

Во время разговора, как подчеркивается в коммюнике, лидеры трех стран "обсудили важность иранской ядерной сделки как наилучшего способа нейтрализации угрозы, что Иран обзаведется ядерным оружием", согласившись с тем, что их приоритет как международного сообщества, "продолжает быть в том, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия".

"Они сошлись в том, что есть моменты, которые сделка не покрывает, но которые нам необходимо решить, включая баллистические ракеты, то, что произойдет, когда сделка истечет, и дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе", - заметили в канцелярии Мэй.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции.

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