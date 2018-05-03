Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике

Политические консультации с участием Ирана, ЕС и ряда европейских стран, посвященные региону и ситуации в Йемене, прошли в четверг в Риме, стороны договорились встретиться еще раз в таком же формате в Брюсселе, передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС.

"В Риме 3 мая состоялись политические консультации ЕС-"еврочетверки" по региональным вопросам с Ираном. Совещание проходило под председательством генсекретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид, в нем приняли участие Германия, Италия, Британия и Франция на уровне политических директоров", — говорится в сообщении.

Иранскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Хоссейн Джабер Ансари.

Это вторые по счету переговоры в таком формате после встречи на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года.

"Обсуждения, сфокусированные на политической и гуманитарной ситуации в Йемене, были продуктивными. Участники договорились вновь встретиться в таком формате в Брюсселе в ближайшее время", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди стран ЕС идет обсуждение возможного расширения санкций против Ирана в связи с его политикой в Сирии. Это связано с позицией США, которые хотят внести изменения в сделку с Ираном по ядерной программе или вообще из нее выйти. ЕС подчеркивает значимость сохранения контактов с Тегераном как по вопросам ядерной сделки, выступая за ее сохранение, так и по ситуации в регионе.

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