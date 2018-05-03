Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике

3 мая 2018 21:29 (UTC+04:00)

Политические консультации с участием Ирана, ЕС и ряда европейских стран, посвященные региону и ситуации в Йемене, прошли в четверг в Риме, стороны договорились встретиться еще раз в таком же формате в Брюсселе, передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС.

"В Риме 3 мая состоялись политические консультации ЕС-"еврочетверки" по региональным вопросам с Ираном. Совещание проходило под председательством генсекретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид, в нем приняли участие Германия, Италия, Британия и Франция на уровне политических директоров", — говорится в сообщении.

Иранскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Хоссейн Джабер Ансари.

Это вторые по счету переговоры в таком формате после встречи на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года.

"Обсуждения, сфокусированные на политической и гуманитарной ситуации в Йемене, были продуктивными. Участники договорились вновь встретиться в таком формате в Брюсселе в ближайшее время", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди стран ЕС идет обсуждение возможного расширения санкций против Ирана в связи с его политикой в Сирии. Это связано с позицией США, которые хотят внести изменения в сделку с Ираном по ядерной программе или вообще из нее выйти. ЕС подчеркивает значимость сохранения контактов с Тегераном как по вопросам ядерной сделки, выступая за ее сохранение, так и по ситуации в регионе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Система проверки въезда в ЕС затронет все страны с безвизом
Европа 19:59
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек
Общество 18:27
Лавров: Данные Израиля о программе Ирана могут относиться к прошлому
Израиль 17:15
МИД: Иран не будет пересматривать ядерное соглашение
Ядерная программа 16:07
Зариф: США последовательно нарушали ядерную сделку
Ядерная программа 16:02
Глава ЕП: Сербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году
Европа 14:48
Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки
Россия 14:45
Россия призвала Израиль передать МАГАТЭ данные о ядерной программе Ирана
Россия 14:29
Премьер Бельгии заявил о кризисе доверия к институтам власти в ЕС
Европа 13:57
Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа 13:07
Генсек ООН призвал не отказываться от ядерного соглашения с Ираном, пока нет альтернативы
Ядерная программа 11:50
Туркменистан и Иран нацелены на оптимизацию морских грузопотоков на Каспии
Бизнес 11:16
Лавров: Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто
Россия 10:15
СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти
Европа 09:34
Министр обороны Израиля: программа Ирана по созданию ядерного оружия заморожена
Израиль 02:03
Джонсон: Лондон поддерживает работу МАГАТЭ по контролю над ядерной программой Ирана
Европа 2 мая 20:42
Меркель считает, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану
Европа 2 мая 19:02
Меркель: ЕС намерен добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы
Европа 2 мая 18:50