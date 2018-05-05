Роухани: Правительство Ирана не связано с блокировкой Telegram

5 мая 2018 13:27 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его правительство никак не связано с блокировкой мессенджера Telegram на территории страны и назвал блокировку "заказным постановлением" судебных органов, сообщает Прайм.

"Если решение об ограничении или блокировке связей между людьми принималось на высочайшем уровне строя, то об этом должны узнать те, кому по-настоящему принадлежит страна, — народ", — написал Роухани в своем Instagram, снабдив пост несколькими тегами, в том числе тегом "Заказное постановление".

Он также пояснил, что политика 11-го и 12-го по счету правительств (предыдущий и текущий президентские сроки Роухани) была направлена на создание безопасного киберпространства, однако подчеркнул, что решение о блокировке не принимала исполнительная власть.

"До сих пор ни одна социальная сеть или мессенджер не были заблокированы этим правительством, и не будут", — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник прокуратура Тегерана по культурным вопросам и СМИ издала указ, потребовав от интернет-провайдеров и телефонных операторов полностью заблокировать популярный в стране мессенджер Telegram, объяснив это в том числе соображениями безопасности страны, многочисленными жалобами со стороны граждан и использованием мессенджера террористическими группировками.

Перед этим, в середине апреля, от Telegram с целью поддержки национальных мессенджеров отказался верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чьему примеру последовали и другие высокопоставленные лица страны. При этом власти Ирана чуть позже обязали госорганы перейти на местные мессенджеры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Экс-глава Минобороны Израиля призвал ввести санкции против Ирана
Израиль 12:16
Экс-госсекретарь США Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана
США 09:22
Правительство Ирана не связано с блокировкой Telegram, заявил Роухани
Иран 02:06
Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана
Энергетика 4 мая 16:16
В МИД РФ прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном
Россия 4 мая 15:51
ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном
Европа 4 мая 15:27
В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке
Россия 4 мая 15:08
Цены на нефть незначительно колеблются на геополитической неопределенности
Энергетика 4 мая 09:15
МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ
Россия 4 мая 03:49
Белый дом не стал комментировать заявление главы МИД Ирана о пересмотре СВПД
США 3 мая 23:53
Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике
Политика 3 мая 21:29
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек
Общество 3 мая 18:27
Лавров: Данные Израиля о программе Ирана могут относиться к прошлому
Израиль 3 мая 17:15
МИД: Иран не будет пересматривать ядерное соглашение
Ядерная программа 3 мая 16:07
Зариф: США последовательно нарушали ядерную сделку
Ядерная программа 3 мая 16:02
Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки
Россия 3 мая 14:45
Россия призвала Израиль передать МАГАТЭ данные о ядерной программе Ирана
Россия 3 мая 14:29
Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа 3 мая 13:07