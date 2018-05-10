В Иране заявили, что не намерены обсуждать положения ядерной сделки

10 мая 2018 22:08 (UTC+04:00)

Тегеран не намерен вести переговоры ни по одному из положений ядерной сделки, это касается и времени ее действия, говорится в заявлении правительства Ирана, опубликованном в ответ на выход США из соглашения, передает РИА Новости.

"Ни одно из положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и его временные рамки, что было предметом переговоров в течение 12 лет, ни в каком виде не подлежат обсуждению", — говорится заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил, что, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.

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