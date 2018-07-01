ВС Ирана сообщили о прибытии в Персидский залив корабля США с химикатами

1 июля 2018 19:51 (UTC+04:00)

В вооруженных силах Ирана заявили, что в Персидский залив в сопровождении американского эсминца зашло судно, перевозившее "химические вещества", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Бригадный генерал Абольфазль Шекарчи сообщил, что судном, перевозившим химикаты, является корабль MV Cape Ray.

"Этот корабль недавно вошел в регион в сопровождении американского эсминца", — приводит агентство слова представителя вооруженных сил Ирана Шекарчи.

Он сообщил, что корабль вошел в Персидский залив для транспортировки перевозимого груза в отдельные части Сирии и Ирака. США, по его словам, намерены сохранить свое присутствие в Ираке и Сирии, используя для этого "опасные методы".

Генерал также отметил, что Иран располагает подробной информацией о судне, численности экипажа, а также о самом грузе, заявив, что позже будет обнародована информация по этой теме, а также названы цели прибытия судна в регион.

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