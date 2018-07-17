В Иране задержали группу боевиков ИГ

17 июля 2018 16:20 (UTC+04:00)

Силы безопасности Ирана задержали группу боевиков "Исламского государства" на юго-западе страны, заявил глава министерства информации ИРИ (спецслужбы страны) Махмуд Алави, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По его словам, один из членов группы, брат которого, будучи боевиком ИГ, был ликвидирован в Сирии, намеревался создать ячейку для того, чтобы присоединиться к террористам "Исламского государства".

Члены ячейки, состоявшей из четырех человек и намеревавшиеся совершить в некоторых районах страны "акты саботажа", были задержаны в понедельник, отметил он.

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