В Иране заявили, что Трамп восемь раз предлагал Роухани встречу

18 июля 2018 16:05 (UTC+04:00)

Американский лидер Дональд Трамп восемь раз предлагал президенту Ирана Хасану Роухани встретиться, однако последний отказывался, заявил глава администрации иранского президента Махмуд Ваези, передает РИА Новости.

"Говорят о том, что в конце концов иранцы будут вынуждены вступить в контакт с США, однако, до сих пор было наоборот. В ходе прошлогодней поездки президента (Роухани) в Нью-Йорк для участия в ГА ООН именно Трамп восемь раз связывался по поводу встречи и беседы с Роухани, но безрезультатно", — сообщил Ваези, чьи слова опубликованы на сайте иранского правительства.

Ранее Трамп заявил, что Иран стал относиться к США с гораздо большим уважением, чем в прошлом, добавив, что однажды Тегеран предложит заключить сделку.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в ходе визита в Москву заявил, что Тегеран не видит необходимости в переговорах США, указав на нарушение Вашингтоном международных договоренностей, в том числе ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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