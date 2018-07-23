Трамп: Иран будет "страдать от последствий", если продолжит угрожать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "страдать от последствий", если продолжит угрожать США, сообщает РИА Новости.

"Президенту Ирана (Хасану) Рухани: никогда, никогда больше не угрожайте США или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет". По его словам, "сила Ирана – сдерживающая". "Мы ни с кем не сражаемся и не воюем", — отметил президент.

Слова президента стали реакцией на то, что ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а глава американского минфина Стивен Мнучин отмечал, что США готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

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