Иранская делегация встретится с де Мистурой в Сочи

Иранская делегация встретится в понедельник со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, намерена обсудить с ним вопрос возвращения беженцев в Сирию, сообщил РИА Новости источник в делегации ИРИ.

"Вопрос об облегчении возвращения беженцев в Сирию обсуждается на встречах иранской делегации в понедельник", — заявил источник.

"Делегация встретится сегодня с де Мистурой", — добавил он.

Десятый раунд "Астаны" стартует в понедельник и продлится два дня. В нем будут участвовать делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.

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