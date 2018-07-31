Представители России, Ирана, Турции и ООН проводят совместную встречу в Сочи

31 июля 2018 12:27 (UTC+04:00)

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) начали совместные консультации со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает ТАСС.

Во вторник проходит второй и завершающий день Международной встречи высокого уровня по Сирии.

Российскую делегацию возглавляют спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, иранскую и турецкую - заместители глав МИД Хосейн Ансари и Седат Онал.

Стороны продолжат обсуждение вопросов формирования сирийского конституционного комитета, обстановки в зонах деэсалации и возвращения сирийских беженцев. Как заявил в понедельник Лаврентьев, по конституционному комитету есть позитивные подвижки.

Участники переговоров соберутся 31 июля на пленарное заседание, на котором представят совместное заявление.

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