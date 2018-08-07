ЕС ввел в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану

7 августа 2018 08:25 (UTC+04:00)

Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций, передает ТАСС. Как сообщила в понедельник Еврокомиссия, блокирующий регламент вводится в действие автоматически в 6:00 7 августа.

"7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", - заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Как только блокирующий статус вступит в силу в 06:00, он позволит всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. [Он также] объявляет юридически ничтожными (недействительными) на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций", - добавила Андреева.

Как позднее пояснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США.

Отныне европейским компаниям нужно получить особое разрешение Еврокомиссии, которое будет выдаваться для каждого отдельного случая и только в исключительном порядке, если компания сможет подтвердить, что "невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом", пояснили эксперты Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по санкциям США
Турция 03:25
На Аляске разбился небольшой туристический самолет
США 02:29
Медведев назвал условия сотрудничества России с США
Россия 01:30
Зариф назвал предложение Трампа о переговорах рекламным трюком
Политика 6 августа 22:59
Рухани счел бессмысленной идею США о переговорах с Ираном на фоне восстановления санкций
Политика 6 августа 22:40
ООН призвала сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США
Ядерная программа 6 августа 21:41
Лента новостей
Япония в 2020 году может сдвинуть время на два часа вперед ради Олимпиады в Токио
Другие страны 08:03
Обнародованы сроки открытия крупнейшего курорта в Черногории за счёт азербайджанских инвестиций (Эксклюзив)
Туризм 07:41
Более 20 тыс. человек эвакуированы из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок
Другие страны 07:34
В Японии за три месяца из-за жары госпитализировано свыше 71 тыс. человек
Другие страны 07:12
Самолет Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии
Другие страны 06:56
Выброс газа на угольной шахте в Китае привел к четырем жертвам
Китай 06:20
В Каракасе проходит марш в поддержку Мадуро
Другие страны 05:45
Из-за пожара в гостинице в центре Петербурга эвакуировали более 400 человек
Россия 05:19
Один военный погиб в результате разрыва мины на границе Венесуэлы и Колумбии
Другие страны 04:47